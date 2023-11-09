VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze için şimdi somut adım atma zamanı
Filistin Maliye Bakanlığı: "İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik"
Bakan Yumaklı: "Artık doğan her buzağı için destek vereceğiz"
İsrail Lübnan'a beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: "Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar"
Filistin'de can kaybı 10 bin 818'e yükseldi
09 Kasım 2023 Perşembe 18:34:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 18:34:00

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: "Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar"

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini belirtti.

Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in "Tahliye edin yoksa vuracağız" diyerek tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının, "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" dediğini aktaran Durgut, Filistinli sağlık çalışanlarının, yaralıları kurtarmak için gayret gösterdiğini dile getirdi.

AK Parti'li Durgut, Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini vurguladı.

İsrail'in, koordinatları verilmesine rağmen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni de vurduğunu ifade eden Durgut, Cenevre Sözleşmelerinin, hastaların, hastanelerin, sağlık kurumlarının korunmasına da yönelik hükümler içerdiğini anımsattı.

Sağlık kuruluşlarının saldırıya uğradığı Gazze'de insanlık suçu işlendiğinin altını çizen Durgut, şöyle devam etti:

"BM ve ilgili kurumlar, Gazze'deki sivil ve tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılara son verilmesi için harekete geçmelidir. Uluslararası toplum bu ihlalleri şiddetle kınamalı, sorumlular adalet önüne çıkmalıdır. Yaraları sarmak sadece doktorların değil bütün insanlığın sorumluluğudur."

Doktor Hüseyin Alperen Güldiken de Gazze'deki zulmün durdurulması gerektiğini kaydetti. Güldiken, "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmaya, Türk sağlık ordusu olarak her zaman hazırız." diye konuştu.

Etiketler : doktorlar sağlık çalışanları cesur duruş
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX