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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:30:00

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ikameti farklı şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği belirtildi.

Seçmenlerin, ücretsiz ulaşım hizmeti için ilçe başkanlıklarına başvurabileceği ifade edilen açıklamada, "Gün, Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ak parti ak parti istanbul il başkanlığı 28 mayıs seçimi cumhurbaşkanı seçimi seçmen ulaşım
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