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Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
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03 Nisan 2024 Çarşamba 00:16:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 00:16:00

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığını; vatandaşların, kullandıkları oylarla iradelerini sandıkta beyan ettiklerini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında... İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum."

Etiketler : Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul seçim itirazları
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