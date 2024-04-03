AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığını; vatandaşların, kullandıkları oylarla iradelerini sandıkta beyan ettiklerini belirtti.
Kabaktepe, şunları kaydetti:
"Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında... İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum."
- Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
- Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanladı
- Van Valiliği 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı
- Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
- Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak