AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert cevap! "Öfke kontrolü sorunu yaşıyor"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Her fırsatta Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!" diyen Kabaktepe, "Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye (kişinin çaresiz hissetme durumu) yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı merkezi yönetimle yerel yönetimlerin el ele vermesi, dayanışma halinde olması sorunların çözümünde daha etkili ve yapıcı olduğunu belirten açıklamasına hakaretle yanıt verdi. İBB Başkanı, "Ne olacak yani; Hataylı senden korkacak, koşa koşa sana oy mu verecek! Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değildir.' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun bu sözlerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET EDEREK PRİM YAPACAĞINI SANIYOR"
"Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!" diyen Kabaktepe, "Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"20 OTOBÜS İÇİN TÖREN YAPMAK HANGİ BİLİMİN KONUSU?"
Kabaktepe paylaşımını, "Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet töreni yapmak hangi bilimin konusudur?" diyerek noktaladı.
Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 5, 2024
Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı,...
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