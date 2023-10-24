AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Büyük Filistin Mitingi"ne çağrı

28 Ekim'de yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" hakkında, partisinin İl Başkanlığında basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21. yüzyılda insanlık tarihinin en vahşi saldırılarından biriyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Filistin'de 2 milyonun üzerinde sıkıştırılmış insanın, bombalar altında yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Kabaktepe, "Öldürülen 5 binin üzerinde insandan 2 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu, 1500'e yakınının kadın olduğunu öğrenince, insanın sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıların -bu insan ölümünün, çocuk ölümünün, kadın ölümünün- bir an evvel durdurulması için, 'dur' demek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dair duygusu ve hisleri güçlü bir şekilde harekete geçiyor. Tüm dünyada buna dönük çabaları görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da, saldırıların başladığı günden itibaren vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin, tepkilerini ortaya koyduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Yine bu anlamda cumartesi günü İstanbul'umuzda, Atatürk Havalimanı bahçesinde, saat 15.00'te bu saldırıya karşı milletimizin, İstanbul'daki kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin 'dur' diyecekleri, seslerini duyuracakları bir program düzenlenecek. Oraya da tüm İstanbullu hemşehrilerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

"TARİHİN ÖNÜNDE DOĞRU ŞAHİTLİK YAPTIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN"



Kabaktepe, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için gerekli çağrıyı yapabilmek ve seslerini yükseltmek için demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.

Öldürülen gazetecilerin, yardım kuruluşu görevlilerinin, doktorların, çocukların ve kadınların sayılarının, insanın vicdanını sızlattığını söyleyen Kabaktepe, bir an önce bu saldırıların durdurulması için küresel anlamda harekete geçmek gerektiğini, gücü ve etkisi olan ülkelerin vahşeti körükleyecek pozisyonda değil de ateşkesin sağlanması noktasında çağrıda bulunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle, tarihin önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için, 2 bin 500'ün üzerinde ölen çocuklarımıza yeni çocukların eklenmemesi için, 60'ın üzerinde ölen doktorlara yeni doktorların eklenmemesi için, ezcümle insanlığın ölmediğini göstermek ve 'Daha adil bir dünya mümkün, adil bir barış mümkün' gerçeğini tüm dünyaya haykırmak için en az 1 milyon İstanbullu olarak Atatürk Havalimanı'nda cumartesi günü saat 15.00'te buluşacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin ve kardeşlerimizin bu anlamdaki duruşlarını biliyoruz. Bu duruşlarını göstermek için Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz."