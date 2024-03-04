"Özgür Bey, yalan konuşma noktasında Pinokyo arayacaksa, aynaya baktığında kendisini görür"

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklamalarda bulunarak, '' Bir Pinokyo arayacaklarsa yalanı çok konuştukları için kendilerine baksınlar. Özgür Bey, yalan konuşma noktasında bir Pinokyo arayacaksa, aynaya baktığında kendisini görür.'' ifadelerine yer verdi.

''Bir Pinokyo arayacaklarsa yalanı çok konuştukları için kendilerine baksınlar. Özgür Bey, yalan konuşma noktasında bir Pinokyo arayacaksa, aynaya baktığında kendisini görür.''

''Cumhurbaşkanımızın çok güzel ifade ettiği bir cümle var; '31 Mart'ta Özgür Bey'i de özgürleştireceğiz.' Özgür Bey'in özgürce konuşabildiğini düşünmüyorum.

İstanbul seçimlerine odaklanmış, kaybetme endişesi ve psikolojisi kendilerinin kaplamış. Cümlelerini ve kelimelerini seçerken siyasi nezaketten de uzak itham edici, iftira içerikli kelimeler seçerek cümlelerini kuruyorlar. Pinokyo ve benzeri kelimeler kullanmışlar.Yani bir Pinokyo arayacaklarsa yalanı çok konuştukları için kendilerine bakmaları gerekiyor.

Dolayısıyla yalan konuşma noktasında bir Pinokyo arayacaksa Özgür Bey aynaya baktığında kendisini görür diye düşünüyorum.

Çünkü yanlış bir cümle kurdunuz diyebilirsiniz, kurduğunuz cümleye katılmıyorum diyebilirsiniz.

Bunlar siyasette birbirimizi değerlendirirken her zaman olur. Eleştirirken, görüşlerimizi ifade ederken kurabileceğimiz cümlelerdir. Ama Özgür Bey eş başkan olarak Ekrem Bey'le beraber partiyi yönettiği için anlaşamıyorlar ve kavga ediyorlar herhalde. Bu ara İstanbul'a karşı eş başkanlıkle bir adım bir geçeyim diye Murat Kurum'un kazanacağını bildikleri için, kendisi bir takım iftiralarla bu süreci istismar etme gayretine girmiş.''

''Özgür Özel'i İstanbul'da yapay zekâya sormadıklarını düşünüyorum. Sormamışlar ki böyle bir cevap çıkmış. Sorsalardı mutlaka başka bir cevap çıkardı.''

''Sayın Özel'in kendi adaylarını belirlerken yapay zekadan istifade edip etmediklerini bilmiyorum. Tam olarak bilmediklerini ifade etmemiş.

Hatta sosyal medyada bir genç grup yapay zeka yapan zeka diye bir şey üretmiş. İstanbul'da yapay zekaya sormadıklarını düşünüyorum. Sormamışlar ki böyle bir cevap çıkmış diye düşünüyorum. Sorsalar mutlaka başka bir cevap çıkardı. Oradaki yapay zekayı da kendileri

formatlayıp illa şu sonucu çıkaracak diye ürettilerse, belki böyle bir sonuç çıkmış olabilir. Ama ben İstanbul Belediye Başkanı adaylığı için hiçbir şey sormadıklarını düşünüyorum. Hiçbir şey sormamışlar ve öyle bir cevap çıkmış. Sıkıştığınızda kaçamak çıkış için farklı cevaplara başvurmanıza gerek yok. Türkiye'deki tüm adaylarını nasıl bir yapay zeka yazılımı oluşturdular, sordular da bu bilgiyi buldular o da ayrı. Kendilerinin teknik olarak cevap vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Özgür Bey'in bu ve benzeri ifadelerini çok gerçekçi bulmuyorum. Ama kapı 3 kez çalınır geleneğinden hareketle tekrarlayayım. İstanbul'da hiçbir soru sormadıkları için bu cevap çıkmış.''

''Sayın CHP genel başkanına soruyorum: terör örgütlerinin adı değişti diye terör örgütü olmaktan çıkmış mı oluyorlar? PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi? Acaba CHP de böyle mi bakıyor?''

'' Sayın CHP genel başkanına soruyorum: terör örgütlerinin adı değişti diye terör örgütü olmaktan çıkmış mı oluyorlar? PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi? Acaba CHP de böyle mi bakıyor? Yani Amerika'nın tavrında bunu görüyoruz. 'YPG terör örgütü değil' diyor. 'PYD terör örgütü değil' diyor.

Alfabedeki altları değişmiş. Yani acaba CHP de böyle mi bakıyor. CHP'li aktörlerin bir kısmı, önceki yöneticiler, şimdiki yöneticileri YPG ve PYD'nin terör örgütü olmadığını söylüyor. Harf değişti diye terör örgütü olmayacak mı? PKK ile iç içe olduğunu, PKK yöneticilerinin ortada yönetici olduğunu, geçişkenlik olduğunu aynı mekanizma olduğunu biliyoruz. Bizim sosyal demokrasiyle ya da sosyal demokrat düşünceleriyle bir sorunumuz yok. Bizim problemimiz 'Bu düşüncemi hakim kılmak için terör örgütüyle eylem yaparım' diyen kesimlerle.''