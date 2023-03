AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Arafta Sorular programında konuşuyor

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

"Keşkelerimiz muhakkak oluyor. Şu an sıralayalım desem belki aklımıza a, b, c diye gelmez ama insan olup da geçmişe dönük baktığında yaptıklarını değerlendirdiğinde ben şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediği şeyler muhakkak vardır. Her insanda muhakkak vardır. Kiminde azdır kiminde çoktur. Ama önemli olan şudur; hayat bu keşkelerin veya keşke olmayan şeylerin tamamıdır. Onlarla barışabiliyorsanız onlarla birlikte yaşayabiliyorsanız bugününüzü ve yarınınızı ona göre planlıyorsanız dolayısıyla doğru yolu yakalamış oluyorsunuz diyelim. Yoksa burada çıkıp ben hayatımda aldığım kararların tamamından memnunum, hiç iş hayatımda da eğitim hayatımda da sosyal, siyasi, ekonomik hayatımda da evde de işte babayken, iş insanıyken, dostken, öğrenciyken her şeyimi doğru aldım, hiçbir üzüntüm ya da değerlendirmelerimde olsaydı olmasaydı kavramının içerisine giren bir şey yok demek çok doğru olmaz."

"Ama önemli olan nedir? Hayat üzüntüyü, sevinci, huzuru, huzursuzluğu, mutluluğu ve mutsuzluğun tamamını kapsayan bir şeydir. İnsan bunların tamamıyla insan oluyor. Dolayısıyla bunun tamamı bizim insan olmamıza hizmet ediyorsa, işte o arafın arada kalma şeyinden hareketle bunu söylüyorum. Arada kalma noktasında size bir işaret fişeği çakabiliyorsa olumlu bir yere doğru götürüyordur. Araf denince insanın aklına marifet de geliyor arafat da geliyor çok fazla çağrışımda bulunuyor. Sadece birinci kısmıyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Dolayısıyla dünyadaki bugüne kadar yaşadığı ifade edilen 30-40-50-100 milyar diyen var. Bugün 8 milyara yakın insan dünyayı paylaşarak bu havada teneffüs alıyoruz, nefes alıyoruz. Her insanın arafı arafsızlığı var diyebilirim."

"Hangi açıdan sorduğunuza bağlı. İstanbul bir seçime doğru gidiyor. Seçim açısından baktığımızda bence İstanbul'da vatandaşlarımızın tercihlerinin Cumhurbaşkanlığı noktasında hakim olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla Cumhur İttifakı noktasında çoğunluk olduğu kanaatindeyim. Ama İstanbul bir kültür, sanat, ekonomi kenti. İstanbul Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. İstanbul'da vatandaşlarımızın da öbek öbek kitle kitle sosyolojik taban olarak da baktığımızda kararsız kaldığı süreç içerisinde karar vereceği, unutulduğu konular muhakkak vardır. Çünkü İstanbul'da hayat çok hızlı yaşanıyor, çok çabuk ve dinamik yaşanıyor. Şimdi gecenin 11-12'sine geçtik. Dünyada şu an 12'den sonraya da inşallah program vakit verir devam ettiğimizde dünyadaki birçok kentte hayatı ve yaşamı durmuş ve donmuş gözükecek ama İstanbul o kentlerin gündüz en yoğun vaktini yaşayan bir kent olacak. Dolayısıyla bir yerde hayat varsa, canlılık varsa, bir yerde sadece canlı varsa orada muhakkak araflık konular vardır. Karar verme noktasında hiçbir şey yoksa hayat yok demektir, canlılık yok demektir. Canlılığın ve hayatın olduğu yerde hatta bizim eskiler dünyadaki ilim insanlarımızın işte madenler bitkiler hayvanlar ve insanlar ayrımı vardır. Burada madende canın olup olmadığı tartışılır ama yoktur kanaati hakimdir. Canlılık yani hayat dediğimiz şey bitkiyle başlar o da sınırlı bir şeydir. Şuur yoktur."

"Hayvanla birlikte şuur başlar insanla birlikte bunun yanına akıl gelir kendini bilme ve kendini fark edebilme gelir. Dolayısıyla karar verme gelir. Bunun öncesinde aslında hayvan sürecinde de karar verme süreci vardır ama bilinç var mıdır yok mudur o tartışılır ve yok olduğu söylenir. Bitkilerin bir kısmı da okyanus altı bitkiler var, canlılar var, birtakım konularda karar veriyorlar. Hareketleri var. Onun biz içgüdüsel olduğunu söylüyoruz ama belki de farklı bir şeyden dolayı karar veriyorlar. Benim kanaatim canlının başladığı noktadan itibaren varlığın karar verme süreci başlıyor. Dolayısıyla o karar verme sürecinde insan bazen doğru bazen yanlış bazen isabet ediyor bazen isabet edemiyor. Bunların hepsiyle de tüm canlılar muhatap oluyor. Aynı zamanda da bu bilincin ve şuurun varlığı da unutkanlığı beraberinde getiriyor. Siz dolayısıyla karar aldığınız konularla ilgili yarın kendi yaptığınız işleri de unutabiliyorsunuz. Onun için yeni adımlarınızı atarken yeni kararlarınızı verirken yeni seferlere çıkarken hep şunu söylerler; bir geçmişinizi hatırlamanız gerekir. Çünkü hafıza kararınızı, hafızanıza göre bilincinize göre bildiklerinize göre verirsiniz hafızanız bildikleriniz, hafızanız sizin geçmişinizi temsil eder, bugün yaşadıklarınızı temsil eder kararlarınız da bugünden itibaren geleceğinizi şekillendirir. Bu süreçte muhakkak insan kararsız kalacak ya da canlı kararsız kalacak. Ama umudumuz muradımız nedir her canlının bu bahsettiğimiz süreç içerisinde kendisi için toplumu için insanlık için en doğru kararı en iyi kararı en isabetli kararı alabilmesidir."

"Dünyayı çok mu kafaya takıyoruz?" sorusunu yanıtlayan Kabaktepe, "Dünyayı kafaya takmak güzel bir şey çünkü dünyadayız. Bu bir teorolojik anlamında söylemiyorum. Dünya bizim bir öteki dünya anlayışımız var. Öteki dünya anlayışı olmayan düşünce ve inançlar da var. Yani ahiret anlayışı diyelim. Müslüman toplumu olarak söylediğimizde, ahiret anlayışı olmayan düşünce ve insanlar da var. Veya dünya hayatının öncesine ilişkin farklı şeyler var. Bizim algımız Müslüman toplumun algısı farklı ama ortada bir şey var. Şu an biz dünyada yaşıyoruz dolayısıyla şu yaşadığımız hayat burası, biz burayı imar etmek burada iyi insan olmak zorundayız. Burada adaleti savunmak zorundayız, burayı güzelleştirmek zorundayız. Buradaki kötülükleri güzelliklere çevirmek zorundayız. Buradaki çirkinlikleri güzelliklere çevirmek zorundayız. Böyle bir duruşumuz var. Dünyayı ötekileştirerek insan kendi vazifesinden belki kurtulabileceğini de düşünüyor. Dünyayı ötekileştirmeye de kötülemeye de gerek yok. Dünya bizim iyilikleri yapacağımız, güzellikleri hakim kılacağımız, kendimizi inşa edeceğimiz bir zemin. Dolayısıyla dünya güzel bir zemin. Bir ahirete inanan bir insan olarak aynı zamanda cenneti kazanacağımız bir yer dünya. Size sonsuz hayatta huzuru getireceğiniz bir zemine kötü olarak bakamazsınız, bakmamanız lazım diye düşünüyorum. Onun için dünyaya kafa takmaya gerek yok. Dünyanın içerisinde bu çerçevede olması gerektiği gibi nasıl var olabiliriz atmamız gereken adımları nasıl atarız gerçekleştirmemiz gereken eylemleri nasıl gerçekleştirebiliriz. Problemler ortaya çıktığında engeller çıktığında problemi, engeli nasıl aşabiliriz, problemi nasıl çözebiliriz, düğümü nasıl çözerek düzleştirebiliriz ona bakmak lazım."

"Önemli olan zaten netice itibariyle varmak istediğiniz yere giderken bu bahsettiğim değerler ölçüsüyle kıyas ettiğinizde araçsal olarak ürettiğiniz çözümler bir problem ortaya çıkarmıyorsa onu yapma noktasında insan tereddüt de etmemeli. Bazen şu bardağı kaldırarak problemi çözersiniz bazen de indirerek çözersiniz. Önemli olan kaldırma ve indirmenin değer olarak iyi ya da kötü bağlamda nereye oturduğudur. Çözüme götürecek yol neyse onu kullanmak da insanın irade olarak akıl olarak da hem geliştirici imkanı var insanın. Böyle davranmak insan açısından daha doğru olur diye düşünüyorum."

Esra Elönü'nün "Felsefe masteri yapmış bir başkansınız. Muhalefetin bir felsefesi var mı? Muhalefetin felsefesi varsa nereye oturtabiliriz? sorusunu yanıtlayan Kabaktepe şunları söyledi:

"Şimdi ilmi olarak felsefe nedir falan onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani bizim normal siyaset dilinde kullandığımız bir bakış açısı, bir proje bakış açısı manasında söylüyorum. Söyleyeceklerimi izleyen kardeşlerimiz, seyircilerimiz bu bağlamda değerlendirsin. Lütfen yoksa hani felsefe nedir ona göre işte falan siyasi aktör böyle midir o manada konuşmuyoruz bunları. Siyasetçi toplumun önünde olan bir insan. Topluma birçok konuda ne yapacağını, nasıl yapacağını, nereye götüreceğini söylemek zorunda olan bir insan. Projesini, planını programını açıklamak zorunda olan bir insan. Açıkladığı siyasetten ekonomiden sanata kadar tüm projelerin de zihinsel olarak bir temele oturması gereken bir rolü var siyasetçinin. O zeminin üzerinde hareket ediyor. Bu anlamda baktığımızda her bir siyasi partinin oturduğu bir zemin var. Ama oturduğu zemin felsefi bakış açısı ürettiği projeler toplumumuz açısından uygun mu değil mi toplumumuzun bakışıyla milletimizin bakış açısıyla örtüşüyor mu örtüşmüyor mu tarihimizle bağlantısı nedir bu milletin geniyle kimliğiyle irtibatı nedir. Oturdukları bu zeminden ürettikleri projelerle söyledikleriyle kendi oturdukları zemin uyuyor mu uymuyor mu bu açılardan baktığımızda birçok sorunu zaten neye getiriyoruz oturdukları zeminle söylediklerinin farklılaştığını ya da zeminleri farklı olan kimliklerin özlü olanın sözde farklı söylendiğini, sözde söylenenin de yapılarken farklılaştığını bunu da zihinsel olarak felsefi bakış açısında da paradoksa işaret ettiğini görüyoruz."

"Türkiye'mizde 30'un üzerinde parti seçime girmeye hak kazanmış her partinin bir bakış açısı, bir duruşu var. Hiç kimseye burada yoktur anlamında bir şey söylemek doğru olmaz. Ama bakış açısıyla ve duruşlarının değerleri karşılıkları bizim milletimizin beklentisiyle uyuşup uyuşmadıkları bu toplumun tarihindeki gelenekleriyle görenekleriyle bağlantısı ve irtibatı, bu milletin geleceğe dair beklentileriyle irtibatları, bu milletin kendi kendine var olma noktasındaki beklentileriyle dünyadaki temel sistemin en temel sorunu şudur. İlk Adem'den son Adem'e kadar şu anda dünyada yaşanan birçok sorunun temeli odur gerek bireysel olarak gerek ailede gerek toplumda gerek grupta gerek ülkede karar alırken kendinize göre mi karar alacaksınız yoksa bir takım karar alıcıların ya da etkileyicilerin istediği gibi mi karar alacaksınız. Bu noktadaki duruşları açısından baktığımızda işte her partiyi değerlendirdiğimizde farklı değerlendirmeler yapıyoruz."

"MUHALEFET PARTİLERİMİZDE BU SÜREÇTE DE SÜSLENMİŞ BİR BECERİKSİZLİK VAR"

"Bir anlamda 3 boyuttan kopuk bir proje söylüyorsunuz. Şimdi siz diyorsunuz ki Türkiye'yi kurtaracak iş budur. Ne zaman bu işi hayata koyacaksınız belli değil. Bunu hangi süre içerisinde nasıl yapacaksınız belli değil. Bu şunu gösteriyor. Siz aslında birinci seçenek olarak ya söylediğinize kendiniz inanmıyorsunuz ya da bunu sadece ve sadece bir araya geldiğiniz insanları tutkal olarak onları bir arada tutacak bir yapışkan olarak görüyorsunuz. Bununla beraber de kendinizi izah edecek bir anlamda da taraftar toplayabilecek bir argüman olarak görüyorsunuz. Bu bağlamları ortaya koymazsanız yapılacak yorum budur. Onun için siyaset toplumun karşısına gerçeklikle çıkmak demektir. Hayal sizin gerçekmiş gibi ya da yapacakmış gibi davranarak değil hakikaten gerçeklikle karşısına çıkmaktır. Şunu sık sık söylüyorum. Süslenmiş bir beceriksizlikle siyaset olmaz. Muhalefet partilerimizin bir kısmının yerel yönetimler de dahil olmak üzere bu süreçte de süslenmiş bir beceriksizlik var."

Ayrıntılar geliyor.