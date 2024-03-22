"24 Mart'taki miting kendi alanında tarihe geçecek"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son bir haftaya girmiş oluyoruz. Belli farklılıklar ve çeşitlilikler kazandırarak, bu 8 günü 24 gün gibi yaşayacak bir eforla 31 Mart'a gideceğiz." dedi.

SEÇİME SON 8 GÜN



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): Son bir haftaya girmiş oluyoruz. Belli farklılıklar ve çeşitlilikler kazandırarak, bu 8 günü 24 gün gibi yaşayacak bir eforla 31 Mart'a gideceğizhttps://t.co/Y842AHv5KX pic.twitter.com/PqCtX0sNQd — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 22, 2024

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DE "YENİDEN İSTANBUL MİTİNGİ "HEYECANI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek... pic.twitter.com/g5kW1eTu8G — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 22, 2024

Kabaktepe, "İstanbullu mahallesine dokunan hizmetlerin öncelenmesini bekliyor. Biz de bunlara dair çözüm önerilerimizi İstanbullularla paylaşıyoruz." dedi.

SAHADA İSTANBULLUNUN GÜNDEMİ NE?



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): İstanbullu mahallesine dokunan hizmetlerin öncelenmesini bekliyor. Biz de bunlara dair çözüm önerilerimizi İstanbullularla paylaşıyoruzhttps://t.co/Y842AHv5KX pic.twitter.com/av32KJT7Oj — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 22, 2024

"Ayasofya, bizim için cami ancak CHP için müze ifadelerini kullanan Kabaktepe "Projelerin durdurulduğu, metro trenlerine hafriyatların döküldüğü, temel atmama törenlerin yapıldığı bir sürece gelmiş olduk. Vatandaşımız bundan rahatsız." açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL'UN KİMLİĞİ İLE İLGİLİ SIKINTILARI VAR"



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): Ayasofya, bizim için cami ancak CHP için müzehttps://t.co/Y842AHv5KX pic.twitter.com/ButEp2x9mp — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 22, 2024