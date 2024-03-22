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22 Mart 2024 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 15:42:00

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 24 Mart'taki miting kendi alanında tarihe geçecek

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son bir haftaya girmiş oluyoruz. Belli farklılıklar ve çeşitlilikler kazandırarak, bu 8 günü 24 gün gibi yaşayacak bir eforla 31 Mart'a gideceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, "İstanbullu mahallesine dokunan hizmetlerin öncelenmesini bekliyor. Biz de bunlara dair çözüm önerilerimizi İstanbullularla paylaşıyoruz." dedi.

"Ayasofya, bizim için cami ancak CHP için müze ifadelerini kullanan Kabaktepe "Projelerin durdurulduğu, metro trenlerine hafriyatların döküldüğü, temel atmama törenlerin yapıldığı bir sürece gelmiş olduk. Vatandaşımız bundan rahatsız." açıklamasında bulundu.

Etiketler : osman nuri kabaktepe seçim 24 tv
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