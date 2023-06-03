AK Parti iktidarlarının imza projeleri

Çeyrek asra yaklaşan AK Parti iktidarında, birçok alanda sayısız eser hizmete alındı.

60 yıllık otomobil hayali, TOGG ile gerçeğe dönüştü. Enerjide Türkiye'nin merkez ülke olması için yatırımlar yapıldı. Sağlık ve ulaşımdaki projelerle vatandaşın hayatına dokunuldu.

AK Parti'nin imza projeleri şöyle;

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin diğer 80 vilayeti ile birlikte İstanbul'a kazandırdığımız her eseri ve hizmeti Türkiye Yüzyılı'nın ön sözü, girizgahı, altyapısı olarak görüyoruz

Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında tüm bu alanlara damgasını vuran sayısız proje hayata geçirildi.

O projelerden biri Türkiye'nin yerli otomobili Togg. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "babayiğitler" çağrısıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesi için ilk adım atıldı. Yerli girişimciler bir araya geldi, "Türkiye'nin otomobili" Cumhuriyetin yüzüncü yılında yollarda yerini aldı.

65 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULDU



Hizmete alınan devasa yatırımlardan biri de İstanbul Finans Merkezi oldu. Böylece Megakenti dünya finans merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım atıldı. 65 milyar liralık yatırım ile 50 bin kişilik istihdam oluşturuldu.

DOĞAL GAZ, PETROL VE NÜKLEER ENERJİ



Türkiye'nin her geçen gün daha çok söz sahibi olduğu bir diğer alan enerji. Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunsa da Türkiye'nin jeopolitik konumu merkez ülke olabilme avantajını barındırıyor. Devreye alınan Karadeniz Doğal Gazı, Gabar'da bulunan petrol ve Akkuyu Nükleer Santrali bu durumun temellerini oluşturuyor.

ŞEHİR HASTANELERİ SALGIN DÖNEMİNDE SİSTEMİ AYAKTA TUTTU



AK Parti iktidarında diğer alanlarda da yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hizmete alınan ve yapımı süren 33 şehir hastanesi ile sağlıkta adeta devrim yapıldı. Fiziki altyapısı, yatak kapasitesi ve yüksek teknolojiyle şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde sistemi ayakta tuttu.

YENİ PROJELER YOLDA



Modern havaalanları, hızlı tren hatları, köprüler, tüneller ve bölünmüş yollar da bu dönemin imza eserleri arasında bulunuyor. Hizmete sunulan yatırımlarla güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra tasarruf da sağlanıyor. Farklı birçok alandaki projeler, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.