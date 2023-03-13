AK Parti-HÜDA PAR görüşmesi... Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ortak basın açıklaması gerçekleştirdiler.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz bu süreci bir pazarlık, koalisyon veya milletvekili pazarlıklarından ziyade, ilkeler etrafında bütünleşme ve fikirlerimizi ortaklaştırma olarak görüyoruz.

Maalesef 6 Şubat'tan bu yana acı bir süreç yaşıyoruz. Türkiye'yi yeniden imar ve inşa etmek için kararlıkla yürüyoruz. Birinci gündemimiz yaraların sarılmasıdır

Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek. Birinci gündemimiz depremin yaralarının sarılmasıdır

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bir yerde memleketin ve milletimizin menfaati varsa yeri gelir geri adam atarız. İnşallah bu zor süreçleri atlatacağız.

Atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyuda bunu biliyor