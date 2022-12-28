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28 Aralık 2022 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 15:10:00

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: İnancımıza, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmeyiz

Kaynak: AA

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "AK Parti olarak hiçbir zaman inancımıza, değerlerimize, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmedik, söyletmeyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grubu olarak 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin araştırma önergesini 22 Aralık'ta Meclis Başkanlığına sunduklarını hatırlattı. Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin de konuya ilişkin önergelerini aynı tarihte verdiğini belirten Zengin, "Açık gerçeğe rağmen AK Parti düşmanlığı ne kadar gözlerini karartmış." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanlığına sundukları araştırma önergesinin AK Parti adına verildiğine dikkati çeken Zengin, şunları kaydetti:

"Önergemiz, gayet tabiidir ki yetkili kurullarımız ve parti grubumuzda Genel Başkan'ımız, nihayetinde milletvekillerimizle istişare edilerek hazırlandı. Bir tek imzayı seçip saldırmak çarpık ve husumetli bir zihniyettir. AK Parti olarak hiçbir zaman ve hiçbir yerde, TBMM de dahil, inancımıza, değerlerimize, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmedik, söyletmeyiz. Mücadelemiz, değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza söz gelmesinin önüne geçmek içindir. Kadın erkek yüzden fazla milletvekilimizin imzaladığı bir önergeye doğrudan değil de içindeki bir imza sahibini seçerek saldıran zihniyetin, esasen uğruna mücadele ettiğimiz değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza verdiği zarar ne kadar vahimdir. AK Parti, bütün Türkiye'nin, bütün toplum kesimlerinin partisidir; kendi evlerinin penceresinden bakıp Türkiye'yi gördüklerinden ibaret sananların da partisidir."

Etiketler : ak parti özlem zengin cinsel istismar meclis başkanlığı araştırma önergesi
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