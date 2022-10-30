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30 Ekim 2022 Pazar 20:11:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 20:11:00

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tepki...

Kaynak: AA

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşma sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle şahsına yönelik fikri ve siyasi eleştirileri kabul ettiğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yöneltilen iftiraları şiddetle reddettiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vizyonu ile geleceğe damga vuracak "Türkiye Yüzyılı" lansmanını gerçekleştirdiklerini, dün de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini tamamlayıp, asırlık hayalleri olan Togg'un banttan çıkışı ile heyecanlandıklarını belirtti.

"Her biri Cumhuriyetimizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum" ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi, Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence, Cumhuriyeti 'donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti 'her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir' olarak ele almak gerekir."

Ünal, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, Cumhuriyeti, tarihin içinden akıp gelen coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost, düşman tüm dünyaya haykıran bir manifesto olduğunu dile getirerek, "Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vizyonu ile geleceğe damga vuracak "Türkiye Yüzyılı" lansmanını gerçekleştirdiklerini, dün de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini tamamlayıp, asırlık hayalleri olan Togg'un banttan çıkışı ile heyecanlandıklarını belirtti.

"Her biri Cumhuriyetimizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum" ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi, Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence, Cumhuriyeti 'donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti 'her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir' olarak ele almak gerekir."

Ünal, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, Cumhuriyeti, tarihin içinden akıp gelen coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost, düşman tüm dünyaya haykıran bir manifesto olduğunu dile getirerek, "Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kahramanmaraş Kitap Fuarı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
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