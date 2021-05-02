Ünal paylaştı: 'Türkiye farkını ortaya koyuyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, IMF'nin, Mali İzleme Raporu'nu paylaşarak Türkiye'nin likidite desteklerinde G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Ünal yaptığı paylaşımda, "Birçok Avrupa ülkesinde maskeye dahi zor ulaşılırken Türkiye, farkını ortaya koyuyor. IMF'nin, Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde vatandaşlarına en fazla destek veren ülkeler sıralamasında Türkiye, likidite destekleriyle G20 ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor." ifadelerine yer verdi.