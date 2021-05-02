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Ünal paylaştı: 'Türkiye farkını ortaya koyuyor'
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02 Mayıs 2021 Pazar 00:45:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 00:47:00

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal paylaştı: 'Türkiye farkını ortaya koyuyor'

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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde likidite destekler alanında G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, "Türkiye, farkını ortaya koyuyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, IMF'nin, Mali İzleme Raporu'nu paylaşarak Türkiye'nin likidite desteklerinde G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Ünal yaptığı paylaşımda, "Birçok Avrupa ülkesinde maskeye dahi zor ulaşılırken Türkiye, farkını ortaya koyuyor. IMF'nin, Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde vatandaşlarına en fazla destek veren ülkeler sıralamasında Türkiye, likidite destekleriyle G20 ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : AK Parti Mahir Ünal G20 ülkeleri
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