AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis gündemini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclis gündemini değerlendirdi
Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Genel Kurulda Salı günü, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza yönelik her türlü istismarın engellenmesi, gereken tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını planlanıyoruz." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak Salı günü, en kıymetli hazineleri olan çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi, gereken tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını planladıklarını belirtti.
Genel Kurulda daha sonra Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşmeyi planladıklarını kaydeden Turan, teklifle, Forumun vakıf hüviyetiyle süreklilik arz ederek kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını vurguladı.
Turan, kurulacak vakfın; Antalya Diplomasi Forumu aracılığıyla diplomasi alanında Türkiye'nin bölgesel ve küresel değerine katkıda bulunacağı, uluslararası ilişkilerin gündeminde yer alan meselelere ilişkin çözüm ortamı sağlayacağı, işbirliğini artıracağı ve dünya barışına katkı sunacağı kanaatinde olduklarını ifade etti.
Meclis takviminin uygun olması halinde uluslararası sözleşmelere dair teklifleri de görüşeceklerini bildiren Turan, yeni yılın ilk AK Parti Grup Toplantısı'nın da 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirtti.
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