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17 Ekim 2022 Pazartesi 17:35:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 17:35:00

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Madencilerin sorunlarıyla ilgili komisyon kurulmasını teklif edeceğiz

Kaynak: DHA

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de madencilerin sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce gazetecilere konuştu. Bartın'da meydana gelen maden faciasına ilişkin Turan, "Konuya ilişkin birçok müfettişimiz görevlendirildi. Kimin kusuru, ihmali varsa; hepimiz peşinde olmalıyız. Bu konuda kararlıyız. Bu işin siyaseti, bu işin partisi, bu işin lamı cimi olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız. Az önce Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Grup Başkanvekilimizle Meclis gündemini tekrar değerlendirme imkanı bulduk. Buna göre AK Parti grubu olarak, yarın Meclis'te araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, konuya ilişkin adımları atacak komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizin meseleye sağduyu ile yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi oluşmasını; sonuçlarının da şimdiden ülkemize, madencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Bey, Genel Kurulumuza 20 dakikalık bir sunum yapacaklar. Bakanımızın sunumundan sonra, tüm partilerimizin de 10'ar dakikalık konuya ilişkin değerlendirmeleri söz konusu olacak" dedi.

'LÜBNAN TEZKERESİ'NİN UZATILMASINI PLANLIYORUZ'

Komisyon teklifinin sadece Amasra ile sınırlı olmayacağını kaydeden Turan, "Tüm partilerimizin bu konuda hassas bir tavrı var. Hassas bir yaklaşımı var. Bu hassasiyet çerçevesinde arkadaşlarımız diğer parti temsilcileriyle de görüştü. Hepsinin de benzer konuda talepleri oldu. Onları ortak değerlendireceğiz. Ümit ediyorum; çarşamba günü bu konuyu ortak bir önerge şeklinde tüm partilerin katılımı ile sağlamış oluruz" diye konuştu.

Meclis gündemine ilişkin de değerlendirme yapan Turan, Lübnan Tezkeresi'ne işaret ederek, "Onun 1 yıl daha uzatılmasını yarın görüşmeyi planlıyoruz. Ardından endüstri bölgelerimize ilişkin kanun teklifimizin görüşmelerini planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Ve bu toplantıda da Cumhurbaşkanı'mızın, partimize yeni katılan milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BÜYÜL BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞTILAR'

Turan, başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmaları ile ilgili de "Sadece Meclis gündemine ilişkin bilgi vermek isterim. Ancak Anayasa'ya ilişkin düzenlemeleri büyük bir heyet, çok büyük bir özveri ile çalıştılar. Sayın Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24 ve 41'inci maddelere ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Sayın Cumhurbaşkanımıza soracağız. Çıkan kararı da kamuoyunu duyuracağız. 2 konuya ilişkin de teklifimiz hazır. Fakat hangisi geçerli olur, hangisi olmaz. Bunları son bir arzdan sonra değerlendiririz" dedi.

Etiketler : bülent turan madenci araştırma komisyonu başörtüsü lübnan tezkeresi
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