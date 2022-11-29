AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz
Son Dakika Haberleri.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.
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