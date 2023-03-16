AK Parti'nin adayı Erdoğan

16 Mart 2023 Perşembe 12:26:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 12:26:00
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti TBMM Grubu, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
AK Parti TBMM Grubu, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
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