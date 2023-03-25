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25 Mart 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 17:45:00

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "21 yılda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attık ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "21 yılda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attık ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

Bursa'da, AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan dijital ortamdaki teşkilat temayül yoklaması başladı.

Şahin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, bu çalışmayı seçim listelerinde yer alacak milletvekili adaylarının tespiti konusunda yol gösterici olması amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'daki temayül yoklamasında 2 bin 560 teşkilat mensubunun, 231 milletvekili aday adayı için oy kullanacağını belirten Şahin, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret etti.

Her seçimin çok önemli olduğunu ancak bunun tarihin dönüm noktasında olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"21 yılda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attık ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Büyük Türkiye ideali karşısında, Cumhur İttifakı karşısında hizalanan 90'ların kaotik ortamını, o yamalı bohça koalisyonlarını savunanlara karşı hep birlikte var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bugün itibarıyla seçimlere 50 günlük bir süre var. Bu 50 günü en iyi şekilde değerlendirmeli, hiçbir anını heba etmemeli, her kapıyı çalmalı, her gönüle girmeli ve yeniden bu kutlu yürüyüşümüze hız kazandırmalıyız. İnanıyorum ki Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçilecektir ve AK Parti'miz ve Cumhur İttifakı'mız bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ezici bir şekilde sandalye çoğunluğuna sahip olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle temayül yoklamamızın ülkemiz için güzel Bursa'mız için hayırlar getirmesini diliyorum."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da hazır bulunduğu temayül yoklaması, saat 16.00'da sona erecek.

Etiketler : 14 mayıs seçim türkiye yüzyılı ak parti fatih şahin

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