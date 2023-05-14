AK Parti Genel Merkezi'ndeki arama! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir
Kaynak: İHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.
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