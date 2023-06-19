AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Efkan Ala atandı
Kaynak: AA
AK Parti'de genel başkanvekili ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.
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