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15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00:00

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Binali Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

Etiketler : ak parti yıldırım sinan ogan
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