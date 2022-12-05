AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.



İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:



- Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Bundan başka yol bilmeyiz.

- AK Parti Kürt düşmanı olarak ilan edildi. Bunu reddediyoruz. Biz Müslümanların dinde kardeş olduğu inancından geliyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır kardeşlerimizdir. Biz bu bölgede insanları etnik mezhep kökenlerine göre asla ve asla ayırmayız.

- Bu bütçe normal şartlarda dünyanın yaşadığı zor dönemlerde zor zamanlardan geçiyoruz. Enflasyon bütün dünyayı etkileyen bir durumdur. Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip ederek dünyada yerel üretimde gücünü artırarak, riskleri fırsata dönüştüren bir ülke olmuştur. Daha güçlü üretimler yapacağız. Vatandaşın alım gücünü desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

- Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek dünyada üçüncü sırada büyüyen ülke olmuştur. Ayrıca 31 milyon seviyesine ulaştık her yıl 1 milyon istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.

- Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, hedefleri olur, ülküleri olur varmak istedikleri hedefleri olur. 20 yılda yapılanlar ortadadır.

- Faiz ile ilgili millette yanlış rakamları paylaşmayın

- Seçimlerde hileli zarlarla seçim kazanmak lafını bizim lügatimizde bulamazsınız. Biz milletin gönlüne girerek, milletin düğününde olarak, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve meclise geliriz

- Keşke Maraş niye kapalıydı yüzünüz o zaman neden kızarmadı deseydiniz. Biz şimdi KKTC'nin Maraş bölgesini açarak iftiharla milletin önüne çıkıyoruz