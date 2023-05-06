AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye Sana Emanet” başlığıyla gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi açıklamalarda bulunarak Türkiye Yüzyılı hedefinin sadece AK Parti'nin hedefi olmadığını ve 85 milyonun ortak hedefi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "14 Mayıs 2023 Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Milletimiz kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." dedi.
Büyük İstanbul Mitingi öncesi AK Partili kurmaylar açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...
"Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek bu mitingin Türkiye siyasi tarihi bakımından unutulmayacak bir miting olacağına inanıyorum
14 Mayıs 2023 Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Milletimiz kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır
Türkiye Yüzyılı hedefi sadece AK Parti'nin hedefi değil 85 milyon aziz milletimizin ortak hedefidir.
14 Mayıs 2023'te öyle bir kazacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek
Türkiye'nin ayağına çelme takmak isteyenler de bu mitingi gördükten sonra Türkiye'ye karşı nasıl hareket edeceklerini gözden geçireceklerdir
Ayrıntılar geliyor...
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