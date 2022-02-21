AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: AA / Akşam
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kurtulmuş, hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Numan Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.