AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum. #KıbrısBarışHarekatı’nın 46. yıl dönümünde aziz şehidlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 20, 2020
Kıbrıs Türk Halkının kaderi kaderimizdir. pic.twitter.com/ULhc1LB3dG
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayan Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadelerini kullandı.
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