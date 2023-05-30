30 Mayıs 2023 Salı 12:22:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:22:00
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır. Farklı siyasi kanaatlere sahip partiler mecliste halkı temsil edecektir." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır. Farklı siyasi kanaatlere sahip partiler mecliste halkı temsil edecektir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır"
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