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"Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır"
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30 Mayıs 2023 Salı 12:22:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:22:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır. Farklı siyasi kanaatlere sahip partiler mecliste halkı temsil edecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır. Farklı siyasi kanaatlere sahip partiler mecliste halkı temsil edecektir." dedi.

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Etiketler : ak parti numan kurtulmuş açıkalama
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