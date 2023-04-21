"Çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Hem depremin acısını paylaşmak hem de bayram sevincine ortak olmak için kente geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların bayramını kutladı.

Kurtulmuş, depremin "asrın felaketi" olarak anıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten misli görülmemiş büyük bir acı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uzun asırlar sonra karada hissedilen en yüksek depremin yaşandığı bir bölgedeyiz. İlk gününden itibaren devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, STK'larımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, hayır ehli insanlarımızla, jandarmasından Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar bütün unsurlarıyla sizin yanınızda yer aldı."

Kurtulmuş, çadır ve konteyner kentlerin ardından kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili sürecin başladığını, bunların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

"İNŞALLAH BUNLAR EN KISA SÜREDE GERİDE KALACAK"



AK Partili Kurtulmuş, deprem bölgesinde vatandaşın kurumlarla uyumlu çalıştığını işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem fiziki olarak yaraları sarmak hem yeniden hayatı normal akışı içerisinde devam ettirmek için elimizden gelen her türlü çabayı hep birlikte ortaya koyuyoruz. Allah razı olsun deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da son derece uyumlu ve gönüllü şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının bu faaliyetlerine destek oluyor. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Zor şartlarda yaşıyorsunuz ama şükrederek, elhamdülillah diyerek bu süreci hep beraber aşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek oluyorsunuz. İnşallah bunlar en kısa sürede geride kalacak."

Hatay'ın tarihi yerlerinin depremde zarar gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İnsanın içi sızlıyor. Medeniyetlerin kalbi, beşiği olan, farklı kültürlerin, dinlerin, alışkanlıkların, geleneklerin, göreneklerin birlikte canlı bir şekilde yan yana yaşadığı Hatay'da, Antakya'da böylesine büyük bir yıkımı yaşadık. Şimdi yeniden o belki eski Uzun Çarşı'yı geri getiremeyiz ama bir taraftan da o çarşı esnafının işlerine tekrar başlayabilmeleri için onların iş yerleri yapılıyor, bir kısmı başlamış sabah gelirken gördük, hatta künefeci bile açılmış. Bu Hatay'ın normale döndüğünü gösterir. İnşallah yine o eski günlerinize dönersiniz."

"HATAY O ESKİ GÜZEL, İHTİŞAMLI GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK"



Kurtulmuş, afette ölenlerin acısının milletçe unutulmayacağını vurgulayarak, "İnşallah çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Yıkılan evlerimizi yapacağız, daha iyilerini yapacağız. Yıkılan tarihi yapılarımızı da onlar kadar olmasa bile onlar kadar benzer, güçlü şekilde yapacağız, onaracağız. Böylece Hatay, Antakya bütünüyle birlikte ayağa kalkacak, yeniden o eski güzel, ihtişamlı günlerine geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından çadır kentte kalan aileleri ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara bayram hediyesi verdi.