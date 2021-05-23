  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama
'İmar Edeceğiz' sloganıyla Gazze'de enkaz temizliği
'İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır'
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
23 Mayıs 2021 Pazar 20:50:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 20:50:00

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Peker'in iddiaları kesinlikle yalandır, iftiradır, reddediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir.
Etiketler : binali yıldırım sedat peker ak parti
Saçının tek teli 2 bin 357 dolar

Saçının tek teli 2 bin 357 dolar
Sultan Alparslan olarak dönüyor

Sultan Alparslan olarak dönüyor
Yaşam mücadelesini kazandı

Yaşam mücadelesini kazandı
Dizinden ameliyat olacak

Dizinden ameliyat olacak
Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor

Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor
Makyajsız ve doğal

Makyajsız ve doğal
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Murat Bozuldu

Murat Bozuldu
Hande ile çok mutluyuz

Hande ile çok mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER