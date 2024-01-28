Ala, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Gaziantep İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi Gaziantep gibi lokomotif şehirlerle dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına sokma hedefine doğru ilerleyeceklerini ifade eden Ala, şunları söyledi:

"Bunu başarmaya mecburuz. Yanı başımızda insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'de insanlar soykırıma tabi tutuluyor. Bir katliam yaşanıyor. Yine sizlerin arkasında durmanızla Cumhurbaşkanı'mız dünyadaki en güçlü ses olarak en yüksek perdeden buna itiraz ediyor. BM'de, uluslararası kuruluşlarda itiraz ediyor. Bütün liderlerle görüşerek, organizasyonlar düzenleyerek uluslararası sistemi harekete geçirmeye çalışıyor. Çünkü biz merhamet medeniyetiyiz, erdemli bir dış politika izliyoruz. Buradan İsrail'e haykırıyoruz ve diyoruz ki 'derhal bu katliamları durdur. Orada bombaladığın insanlıktır, insanlığın vicdanıdır. İnsanlığın vicdanında mahkum olduğun gibi şimdi de uluslararası kuruluşlarda mahkum oluyorsun, bu zulme derhal son ver, kazdığın kendi kuyundur.' Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Türkiye ilerledikçe, güçlendikçe, kendine layık yerlere geldikçe gönül coğrafyasında olan bitene kayıtsız kalmadan müdahil olmaktadır ve çoğu kez sonuç almaktadır."

Türkiye olarak gelişmeye, kalkınmaya mecbur olduklarını aktaran Ala, "Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyacağız. Türkiye vizyonuyla Türkiye Yüzyılıyla şehirlerimizin vizyonunu, Cumhur İttifakını destekleyerek işbaşına getireceğimiz belediye başkanlarımızın hizmetlerini bir araya getirerek, yeni bir sinerjiyle AK Parti belediyeciliği markasıyla şehirlerimizi buluşturmak ve yolumuza devam etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İNŞALLAH REKOR BİR OYLA EN GÜZEL SONUCU ALACAĞIZ"



AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise 14-28 Mayıs'ta olduğu gibi yapılacak yerel seçimde de yeni bir zaferi yazacaklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ustalık dönemini hep birlikte yaşayacaklarını dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmetlerimiz daha da artarak devam edecek. İnşallah rekor bir oyla en güzel sonucu alacağız. Çünkü çok güzel çalışmalar yaptı, gece gündüz Gaziantep için çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah en güzel hizmetleri yine yapacağız. Çünkü bizim siyasetimizde sorunları halının altına süpürmek yok. Biz daha önceki eski siyasetten ders aldığımız bütün sorunları çöze çöze yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep'in, memleketin hangi sorunu varsa bizim sorunumuz diyerek sorunları çöze çöze yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biz milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan millete hizmet ederek siyaset yapmayı öğrendik ve onunla yol yürümekten şeref duyduk. İnşallah Gaziantep olarak bu seçime kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de en güzel zaferi milletimizle beraber yapacağız. Türkiye'nin meselelerini çözecek tek parti 21 yıl olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'dir. Bütün dünyaya Türkiye'de AK Parti'nin Cumhur İttifakının milletimizle olan gönül gönüle olan birlikteliğini göstereceğiz."

Programda yeniden aday gösterilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan, Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır, Araban Belediye Başkan adayı Mehmet Özdemir, Karkamış Belediye Başkan adayı Bülent Tiryaki, sahnede tanıtıldı.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile partililer katıldı.