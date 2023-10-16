AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanmalı

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Fikir özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne AB'nin temel değerleri olarak yaklaşan Batı'nın, Filistin'le ilgili bir şey olduğu zaman yasaklaması, sorgulanmalı.'' dedi.

Fikir özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne AB'nin temel değerleri olarak yaklaşan Batı'nın, Filistin'le ilgili bir şey olduğu zaman yasaklaması sorgulanmalı.

Zafer Sırakaya, ''Sayın Cumhurbaşkanımıza atıfta bulunacağım. Amerika Dışişleri Bakanı İsrail'e yapmış olduğu ziyarette ''Bugün burada bir Yahudi ya da Musevi perspektifinden olaylara bakıyorum.'' dediğinde her şeyden önce insan perspektifinden bakılması gerektiğini ifade ettik. Almanya'da Filistin lehine gösteri yapmak yasaklandı. Ama İsrail lehine gösteri yapmak serbest. Geçmiş dönemlerde Batı'da İsrail'in yapmış olduğu saldırılarla ilgili gösteriler söz konusuydu. Fikir özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne Avrupa Birliği'nin temel değerleri olarak yaklaşan Batı'nın, Filistin'le ilgili bir şey olduğu zaman yasaklaması sorgulanmalı. Düşünce tarzının bastırıldığı bir ortamın demokratik olduğu kanısında değilim. Bundan hızlı bir şekilde sıyrılması gereken bir Batı var. İsrail'in yapmış olduğu yanlışları eleştirebilmeliyiz.'' açıklamasında bulundu.