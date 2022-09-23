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23 Eylül 2022 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 17:04:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1117'nci gününde devam ediyor.

Yazıcı, beraberindekilerle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Yazıcı'ya anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

"BU ATEŞ SIRF BU ANALARIN DEĞİL HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLIYOR"

Yazıcı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin duruşunun kutsal olduğunu söyledi. Evlatları için sergilenen bu duruşun insan hak ve özgürlükleri ve yaşama hakkı bakımından son derece anlamlı olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Hemen hemen hepsi çocuklarıyla ilgili dağa kaçırılış tarihleri itibarıyla düşüncelerini dile getirdiler. Söyleyecek kelam bulmakta zorluk çekiyorlar. Sözün bittiği yer. Herhalde insanlık tarihinin en vahşi olayıyla bu anneler ve dolayısıyla bizler karşı karşıyayız. Bu çocukların terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olmalarına katkı sağlayan, destek veren, bu fiillerin gerçekleşmesine katkı veren her kim ise yaratılmışların en şerefsizidir. Bu ateş sırf bu anaların değil hepimizin yüreğini dağlıyor. Azıcık vicdanına seslenen insan yaşanmış bu insanlık dramı karşısında tüyleri diken diken olur ve gerekeni yapar."

Terör örgütüyle amansız mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Yazıcı, "Elbette ki bu görünen mücadelenin dışında devlet, değişik birimleriyle de terörle irtibatlı, iltisaklı olan kesimleri de takip ediyor. İnşallah Türkiye'yi bu beladan arındıracağız. Diliyoruz ki bu çocuklar anne ve babalarına kavuşur. Yaşanan bu dram geç de olsa sona erer." dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNA DEĞİNEN YAZICI, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Annelerin buradaki direnişi, kamuoyu oluşturmaları son derece kıymetlidir ama üzüntü veren bir tarafı oluyor. 1117 gündür bu anneler karınlarında taşıdıkları çocuklarının 14,15,17, 20 yaşlarda terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa, terör örgütünün bulunduğu yerlere kaçırılmaları ve aileleriyle, anneleriyle, annelik hukukunu ortadan kaldırmaları karşısında Avrupa'da insan hakları üzerine söylem geliştiren ülkelerin kurumları duyarsız, sessiz oluşları da ibretliktir. Dolayısıyla onların çifte standartlı bu durumları deşifre olmuştur. Annelerimize metanet diliyorum. Buradaki anneler doğurmuş bu çocukları ama buradaki çocuklar hepimizin çocuğu, Türk milletinin çocuklarıdır, anneler de Türk milletinin annesidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu olay karşısında hassasiyetimiz son bulana kadar devam edecek."

Yazıcı'ya ziyaretinde, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Abdurrahman Kurt ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi evlat nöbeti hdp hayati yazıcı
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