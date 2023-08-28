AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu CHP'de tek adam rejimi kurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Büyük Kongre öncesi hazırlıklarımızı MKYK toplantısında gözden geçirdik.

MKYK'mız 7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılması kararını onaylamıştır. Demokrasimize, teşkilatlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.

En önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Hizmetsiz kalan illerimiz için yerel seçime hazırlanıyoruz.

Seçim sonucunu tüm dünya net bir şekilde algılamışken, algılayamayan tek kişi Kılıçdaroğlu. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu CHP'de tek adam rejimi kurdu.

Kılıçdaroğlu'nun şunu bilmesi gerekir; biz, seçim sonuçlarının meşruiyetini bu şekilde tartışmaya açanların Yassıada rejiminden beri aşinasıyız.

Ayrıntılar geliyor...