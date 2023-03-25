VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü
Togg Üst Yöneticisi Karakaş: Mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak
Sözcü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
72 yaşında tarih bölümü kazandı, 3 yılda bitirdi: Yeni hedefi arkeolog olmak
'Geleceğin güçlü Türkiye'si davamızın omuzlarında yükselecektir'
Solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel artış yaşanıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 19:04:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 19:04:00

Sözcü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'nin ve Müslümanların değerlerine yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"NEFRET EYLEMLERİNE İZİN VERENLER KENDİ DEMOKRASİLERİNİ ZEHİRLİYOR"

Danimarka makamlarının, Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna "ifade özgürlüğü" adı altında izin vermesini şiddetle kınayan Çelik, nefret eylemlerine izin verenlerin kendi demokrasilerini de zehirlediklerini kaydetti.

Çelik, "Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli, tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin, demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Sözcü Çelik Danimarka Avrupa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX