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25 Mart 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 17:00:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Samsun'da temayül yoklamasında konuştu

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Temayül yoklamasını Samsun'da her ilçede ayrı sandık kurarak ve elektronik sistemle yapıyoruz. Oylama biter bitmez bütün adayların ne kadar oy aldığı genel merkezimizde görünür olacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Samsun'da yapılan teşkilat temayül yoklamasına katıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığınca, Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da dijital ortamda temayül yoklaması yapılıyor.

Usta, burada gazetecilere, temayül yoklamasının teşkilatlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Yoklamaya partililerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Temayül yoklamasını Samsun'da her ilçede ayrı sandık kurarak ve elektronik sistemle yapıyoruz. Oylama biter bitmez bütün adayların ne kadar oy aldığı genel merkezimizde görünür olacak. Teknolojinin ciddi faydasını görüyoruz. Tabii bunları yapmak büyük cesaret de ister. Bunun için teknik altyapının gelişmiş olması gerekir. Ayrıca elektronik cihazların kullanımıyla ilgili vatandaşlarımızı cesaretlendirmek ve seçim sisteminin çok daha özgür ve demokratik olarak yapılabildiğini ve hiçbir müdahaleye açık olmayacağını göstermesi açısından güzel bir örnek."

Usta, mevcut milletvekilleri dışında Samsun'da 89 kişinin aday adayı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk defa aday adayı olan 89 kıymetli isim var. Hepsine çıktıkları yolda başarılar diliyoruz. Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah en güzel şekilde tamamlanır. Teşkilatımızın teveccühü de gayet güzel. Bu yoklama, teşkilatın fikirlerinin alınabilmesi açısından çok kıymetli. Her kademeden üyelerimiz oylarını kullanıyor. Hayırlısıyla en doğru, en faydalı olacak isimlerin Samsun'umuza nasip olmasını temenni ediyoruz."

Etiketler : ak parti leyla şahin usta elektronik yoklama temayül yoklama

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