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25 Mart 2023 Cumartesi 17:55:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 17:55:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: İstanbul'da 1721 kişi milletvekili olmak için başvurdu

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Bir rekor da özellikle milletvekili olmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı. Şu ana kadar teşkilatımıza İstanbul için 1721 kişi milletvekili olmak için müracaat etti." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da 1721 kişinin milletvekili olmak için başvurduğunu söyledi.

Özhaseki, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki temayül yoklamasına katıldı.

Basın mensuplarına konuşan Özhaseki, partilerin temayül yoklamasını senelerdir gelenek haline geldiğini ifade ederek, yoklamada partililer ve ileri gelenlerin oy kullandığını söyledi.

Özhaseki, çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Bugün burada oy kullanmak için 8 bin 500 kişiye yakın İstanbullu hemşehrimiz bizlere müracaat etti. Biz de bilgisayarlarımızı ona göre hazırladık. Birinci ve üçüncü bölge şu ana kadar yüzde 90 civarında oylarını kullandı. Biraz sonra ikinci bölge oylarını kullanacak." dedi.

Oy kullanma adına rekor bir katılım olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bir başka rekor da özellikle milletvekili olmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı. Şu ana kadar teşkilatımıza 2 bine yakın, tam sayı vermek gerekirse İstanbul için 1721 kişi milletvekili olmak için müracaat ettiler. Arkadaşlarımız tabi bu müracaatlarını yaptılar ama teşkilat mensubu arkadaşlarımız da ne düşünüyorlarsa şimdi içeride zaten iradelerini beyan ediyorlar."

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle il ve ilçe yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, ana kademe olduğu gibi, gençlik ve kadın kollarındaki görevli kardeşlerimiz oylarını kullanıyorlar. Meclis üyelerimiz de oylarını kullanıyorlar. Ayrıca mahalle başkanlarımız da bu konuda iradelerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar belki de İstanbul'da en yüksek oranda müracaatların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında sabah saat 10.00'da başlayan oylama son teşkilat görevlisi oyunu kullanana kadar sürecek.

Etiketler : ak parti seçim mehmet özhaseki

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