VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' bugün
Kocaeli Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda
Batı medyasındaki dergi kapakları... "Türkiye'nin büyük yürüyüşünden onlar da rahatsız"
Avrupa'da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor
14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı kınadı
07 Mayıs 2023 Pazar 11:57:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 11:57:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor

ABONE OL

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

Arafta Sorular'da Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

Arafta Sorular bu akşam 23.15'te 24'te...

Etiketler : mustafa şen ak parti arafta sorular 24 tv esra elönü
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Uyumak için bitkisel çözüm

Uyumak için bitkisel çözüm
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Kadir bana annemden daha yakın

Kadir bana annemden daha yakın
Oğuzhan'ın korosu

Oğuzhan'ın korosu
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
Aşk yok!

Aşk yok!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX