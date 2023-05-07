AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
Arafta Sorular'da Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.
"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."
İnsan nerede duracağını seçebilir mi?
Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?
İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
Peki siz arafta mısınız?
Esra Elönü soracak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.
Arafta Sorular bu akşam 23.15'te 24'te...
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Arafta Sorular'ın konuğu oluyor