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20 Ekim 2020 Salı 11:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 11:00:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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