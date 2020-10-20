20 Ekim 2020 Salı 11:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 11:00:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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