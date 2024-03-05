VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki çocuklar arasında yetersiz beslenme artıyor!
Rusya ile Çin, Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planlıyor
MİT'in MOSSAD operasyonun detaylarına ulaşıldı
Ürdün, "dost ülkelerle" Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdiğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işaretidir
Nebi Hatipoğlu: Su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız
05 Mart 2024 Salı 15:13:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 15:13:00

AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu: Su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız

ABONE OL

AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu, "Gelir gelmez usule son vereceğiz, su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız." dedi.

AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu projelerini tanıttı.

AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Gelir gelmez usule son vereceğiz, su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız.

Sözümüz söz, iki yıl içerisinde çeşmelerinizden tertemiz ve lezzetli su akacak.

Kırsal kalkınma için tarım ve hayvancılığa destekleri üç katına çıkaracağız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ak parti eskişehir nebi hatipoğlu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX