Nebi Hatipoğlu: Su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız

AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu: Su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız
AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu, "Gelir gelmez usule son vereceğiz, su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız." dedi.
AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu projelerini tanıttı.
AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Gelir gelmez usule son vereceğiz, su faturalarını tek kalemde yüzde 40 ucuzlatacağız.
Sözümüz söz, iki yıl içerisinde çeşmelerinizden tertemiz ve lezzetli su akacak.
Kırsal kalkınma için tarım ve hayvancılığa destekleri üç katına çıkaracağız.
Ayrıntılar geliyor...
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