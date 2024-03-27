AK Parti'li Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardı

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27 Mart 2024 Çarşamba 01:09:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 01:09:00

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kaynak: AA

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Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.

Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.

Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Etiketler : Elazığ Erol Keleş Heimlich manevrası
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