Başkan Erdoğan: 6'lı masanın taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor

Başkan Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik." dedi.



Başkan Erdoğan, (Altılı masa) Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor." diye konuştu.