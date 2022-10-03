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03 Ekim 2022 Pazartesi 08:56:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 08:56:00

AK Parti çalışmalara hız verdi! Manifesto hazır: Türkiye yüzyılı! Teşkilatlar sahada anlatacak

Kaynak: Sabah

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AK Parti kadroları 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için saha çalışmalarına hız verdi. Bu yıl Türkiye yüzyılı manifestosu ile seçim çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Seçimlere giden süreci hafta hafta gün gün planlayan AK Parti teşkilatı, seçim çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Seçimlere giden süreci hafta hafta gün gün planlayan AK Parti teşkilatı, seçim çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Seçim İşleri Başkanlığı'nın yapacağı sunumun ardından Seçim Koordinasyon Merkezlerinin(SKM) kurulması kararı alınacak.

2023 seçimleri için AK Parti seçim kampanyasını siyaset sosyoloji alanında akademik çalışmaları ile bilinen 2012-2014 yıllarında Cumhurbaşkanının danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ertan Aydın'ın koordinasyonundaki bir ekip tarafından yürütülecek.

HAFTA HAFTA GÜN GÜN PLANLAMA HAZIR

2023 seçimi için seçim startı verilmedi ama teşkilatlar sahaya indi. Seçim beyannamesi konusunda takvimlendirmeler belli oldu. AK Parti'nin 2023 seçimlerine kadar gün gün, hafta hafta kampanyada ne yapacakları planlandı. Sabah'ın haberine göre, Vatandaşa tek tek dokunabilmek ve gönüllerine girebilmek için AK kadrolar tarafından şehir buluşmaları planlandı.

Edinilen bilgiye göre daha önceki seçimlerde, seçim takvimine bir kaç ay kala kurulan SKM'ler bu kez Ekim ayında göreve başlayacak. AK Parti'nin 2023 hazırlıkları için 'seçim üssü' olarak çalışacaklar. 2018'de yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 200'e yakın merkez oluşturuldu, 6 bin görevli yer aldı. 2023 seçimlerinde nasıl bir görevlendirme olacağı yapılacak toplantıların ardından netlik kazanacak.

81 İL TEMSİLCİSİ İLE TOPLANTILAR TAMAMLANDI

AK Parti'nin sandık kurullarına vereceği isimler de belli oldu. Her seçim döneminde olduğu gibi 2023 seçimleri için de AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin yedi bölgesinin tamamında her ilden temsilcilerle toplantılarını tamamladı. Sandıkta sıfır hata için çıkılan yolda, önceki seçimler tek tek masaya yatırıldı.

Geçmişte yaşanan sorunların tekrar etmemesi ve sandıkların boş kalmaması için önleyici tedbir formülleri değerlendirildi. Henüz milletvekili aday listeleri belli olmadığı için sandık kurullarının çatısı altında henüz bir çalışma yürütülmeyecek.

CUMHUR İTTİFAKI İLE ORTAK MİTİNGLER DÜZENLENECEK

Başkan Erdoğan'ın miting programlarını SKM'ler planlayacak, geçmişte olduğu gibi cumhur ittifakı ile ortak mitingler düzenlenecek. Seçim gecesi de sandık kurullarından gelen sonuçları bir araya getirerek an be an AK Parti Genel Merkezi'ne aktaracak, böylece seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma metodu "seçim merkezli" olmak üzere revize edilecek.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI ANLATILACAK

Başkan Erdoğan tarafından 28 Ekim'de yaklaşık 30 bin davetlinin katılımı ile AK Parti'nin 2023 Vizyon Belgesi de açıklanacak. 'Türkiye'nin yüzyılı' konsepti ile hazırlanan vizyon belgesinde Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'ncü yılından hareketle dünyada marka haline gelmesi hedefleniyor.

'Türkiye'nin Yüzyılı söylemi' AK Parti'nin sloganı olacak. Vatandaşa tek tek dokunmak için şehir buluşmaları başladı. Bu kapsamda AK Parti teşkilatları gittikleri her yerde seçmene Türkiye'nin Yüzyılını anlatacak.

Etiketler : AK Parti teşkilatı seçim AK Parti
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