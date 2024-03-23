AK Parti büyük mitinglere hazır! Bugün Ankara yarın İstanbul

AK Parti seçim çalışmaları kapsamında büyük Ankara mitingini bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde saat 13.30'te düzenleyecek. Milletvekilleri, ilçe başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleşecek mitingde Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yarın ise İstanbul yine rekor bir katılımla Atatürk Havalimanı'na akın edecek. "'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' sloganıyla saat 14.00'te düzenlenecek mitingde Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbullulara önemli açıklamalarda bulunacak.