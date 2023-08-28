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28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00:00

AK Parti büyük kongresini 7 Ekim'de yapacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Olağanüstü Büyük Kongre'nin 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

KONGRE 7 EKİM'DE YAPILACAK

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemdeydi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.

Etiketler : ak parti mkyk reep tayyip erdoğan
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