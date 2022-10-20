Binali Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

AK Parti: Binali Yıldırım'ın aracı kaza yaptı
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza yaptı. Yıldırım ve Ayrım kontrol amacıyla helikopterle hastaneye götürüldü.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.
Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın da Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kalacağı öğrenildi.
BİNALİ YILDIRIM SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU DUYURDU
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında bulunduğunu duyurdu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım geçirdiği kazaya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında olduğunu belirterek dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Yıldırım paylaşımında şu ifadelerği kullandı:
''Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.''
Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik.— Binali Yıldırım (@BY) October 20, 2022
Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.
Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
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