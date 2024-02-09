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"Şehirlerimiz bizimle altın çağı yaşadı"
09 Şubat 2024 Cuma 16:16:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 16:16:00

AK Parti Antalya adayları belli oluyor! Başkan Erdoğan: Şehirlerimiz bizimle altın çağı yaşadı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle tanışan şehirlerin çeyrek asır boyunca altın devirlerini yaşadığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizin turizm başkenti, tarımın lokomotif şehri Antalya'da sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Antalya'yı özlemişiz. Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık.

Artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir hale getirdik. Bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca altın devirlerini yaşadı.

Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hakkettikleri yüksek standarttaki hizmetlere kavuşturmaktır.

Kaliteli hizmete ve şehir sakinlerinin memnuniyetine öncelik veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız.

Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken istisnasız her şehriyle büyüttük geliştirdik.

Ülkemize gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Bir başka ifadeyle, Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti.

(CHP) Ne ülkenin meseleleri, ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden haberleri dahi yok.

Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin 4 duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendi de dikkat etsin, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir.

BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYOR;

Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım

Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe

Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen

İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen

Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş

Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker

Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer

Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal

Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak

Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhan Tekin

Manavgat Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Süleyman Okudan oldu

Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu

Serik Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Veli Ural

Etiketler : başkan erdoğan seçim antalya adaylar
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