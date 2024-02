24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, "Biz, bugün Türkiye olarak çok önemli bir vizyonun parçası oluyoruz. Türkiye olarak bir dakika bile geç kalma şansımız yok.'' dedi.

''Milletimizin geneli kenetlenerek baktı. O anı heyecanla bekledi. Maalesef bu ülkede başörtüsü ile derdi olanlar 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı kurulduğunda koşa koşa anayasa mahkemesine gidenler, 2024 yılında 'Uzaya turist gönderdiniz' diyenler mutlu olmadılar. Biz mutlu olamamalarına pek takılmıyoruz. Zihniyet ve düşmanlık meselesi olduğunu biliyoruz. Onları bir kenara bırakıyoruz. Çünkü onlar çok küçük bir kısım. Gelecek nesiller için bu bir başlangıç. Zamanında uzay mücadelesi iki super gücün birbirine üstünlük sağlamaları için yapılan bir alan haline gelmiş. Uzay misyonu buymuş. Biz, bugün Türkiye olarak çok önemli bir vizyonun parçası oluyoruz. Sayın bakanımızın davetleri üzerine Amerika'ya gittim. Orada TBMM ve gençlerimizi temsil etmek için gayret gösterdim. Katıldığımız her programda Türk akademisyenlerimizle, iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde bu misyonun heyecanını hep beraber yaşadık. Türkiye olarak bir dakika bile geç kalma şansımız yok. Geldiğimiz noktada doğru zamanda doğru adımı atmak zorundayız. Bugün uzaya bir astronotumuzun çıkması tesadüf değil.''

''Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalar var. Bu konunun çözüleceğine inanıyorum. Yurt dışında sokak hayvanı denilen bir kavram yok. Bunu çözüme kavuşturacağız.''

"Ülkemizde sokak hayvanları meselesinde hayvanın bir kardeşimize, bir çocuğumuza, bir ablamıza saldırdığı zaman bunu gündemimize alıyoruz. Önce biraz gündemimizde tutuyoruz sonra bu gündemden biraz uzaklaşıyor ta ki bir canımıza daha zarar verene kadar. Özellikle sokak hayvanları noktasında artık istismar edilen bir konu olmamasının önüne geçmek istiyoruz. Gerçekten merhametimizle ne hayvanlarımızın canına zarar veren ne de bir canımıza sokakta herhangi bir kardeşimizin zarar göreceği noktaya gelmemesi arasına iki ucuda dengeleyen ve onlar içinde bizler içinde uyumlu bir sürecin hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Sizler de söylediniz belediye başkanı adaylarımız, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve bakanlık bünyesinde yapılan pek çok çalışma var. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında da ben hem iki tarafın önde gelenlerinin kabul edebileceği benimseyeceği ve hem sokaktaki canlılarımıza zarar vermeden hem de sokakta güvende yürümek için can atan bütün herkesin daha güvenli hissetmesi için iki tarafın da hiçbir şekilde kopmadan birbirilerine kabul edebileceği, benimseyeceği bir çözüm yolunun hayata geçeceğine inanıyorum. İnşallah bu konuda çalışmaların tamamlanıp gerçekten bu sorunun net bir şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

Özellikle yurt dışına gittiğiniz zaman sokak hayvanı denilen bir kavram yok. Hayvanlar var ama genelde onları besleyen ya da vatandaşlarımızın sahiplendiği hayvanlarımız oluyor hem de barınaklarımızda onların yaşam şartlarını daha iyiye taşıyan bir ortam olduğunu görüyoruz inşallah biz de Türkiye'de sahiplenme oranlarının belki daha da aratacağı belki hayvan barınaklarının şartlarının iyileştirileceği ve barınak sayılarının artacağı sistem ile yurtdışında olan sisteme yakın bir şekilde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Bakanlığımızın çalışmaları çok kıymetli. "

Biz Ankara özelinde hizmet istiyoruz. Kolaylaştıran bir belediye anlayışı istiyoruz. Turgut Altınok başkanımız Keçiören'de yaptığı çalışmalar ile kendini kanıtlamış. Bugün her vaadimizde Ankara'nın 5 yıl sonra geleceği nokta diyoruz. 21 yıldır her beyanname tek tek hayata geçti. Gerçek belediyecilik anlayışı ile yola çıktığımızda her şey 5 yılda gerçekleşecek. Özellikle her şehrimizin depreme ve tüm afetlere hazır bir politikada ilerlemesini bekliyoruz. Şehirlerimizin herkes için güvenli ve yaşanılabilir olmasını istiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnsanlarımızın yerel yönetim seçimlerine giderken bizden beklentisi üç şeydir; Birincisi onları gerçekten dinlememiz. 'Benimle ol, vakit geçir talebimi al' diyor. Aldıktan sonra bununla ilgilen diyor. Benimde sınırlı imkanlarım var. Elimden geldiğince onların bir evladı ve vekili olarak hizmet etmek için çaba sarfetmemi bekliyorlar. Her zaman kendi siyasi görüşümü, fikirlerimi, geleceğim için planladığım hayalleri meclis gündemine taşımamı istiyorlar. Gündeme sorunlarının gelmelerini istiyorlar. sayın cumhurbaşkanımız en büyük örneğimiz. ilk günden bugüne samimiyetini devam ettiren, yoğunluğuna ragmen taleplerle tek tek ilgilenen birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak bir genç olarak en büyük sorumlulluğumuz. Bizim için ona layık olmak ve açtığı yolda başarıyla yürüyebilmek en büyük sorumluluğumuz.