AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TV100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan, "İYİ Parti'de Adnan Beker aday olursa Ankara'da Mansur Bey aday olamaz. Hala İddiamın arkasındayım. Beraber çalıştılar, beraber seçim çalışması yaptılar. Birçok şeyi beraber yaptılar. Adnan Bey aday olursa Mansur Bey çekilir, korkar. Bu benim iddiam." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

İYİ Partili Adnan Beker

"YAVAŞ TABELA BELEDİYECİLİĞİ YAPMIŞTIR"

Özcan, "Mansur Yavaş daha önceki seçimlerde birçok kez aday oldu ve kazanamamıştı. Ankara'ya hizmete edeceğini söylediği sayısız vaatten sonra gelinen noktada yol yapılınca trafiğin sıkışacağını söyleyen, aynı zaman da yol yapmanın çözüm olmayacağını söyleyen ve daha önce bizim yapmış olduğumuz hizmetlerin tabelasını değiştirip tabela belediyeciliği yapmıştır." ifadelerine yer verdi.

"17 BİN 500 KİŞİYİ İŞE ALIYORSUN O BELEDİYE PERSONELE ÖDEYECEĞİ MAAŞTAN DOLAYI YATIRIMA PAY AYIRAMIYOR"

Yavaş'ın çalışmalarıyla ilgili Özcan "Metroyu geçtim çalışır haldeki buz pateninin tadilatını yapıp hizmete açamamış bir belediye başkanından bahsediyoruz. 17 bin 500 kişiyi işe alıyorsun o belediye personele ödeyeceği maaştan dolayı yatırıma pay ayıramıyor. O kadar personel alıyorsun yağmurda ufacık ir yağmurda bile mazgallar temizlenmiyor sel görüntüleri ortaya çıkıyor, Ankara'da ölümler meydana geliyor." dedi.

"YAVAŞ'IN 'DÜRÜSTÜM, DOĞRUYU SÖYLÜYORUM' ALGISI ÇÖKTÜ"

14 Mayıs'taki seçimle ilgili Özcan "Sayın Yavaş seçim gecesiyle beraber, seçim süreci ve maratonundaki açıklamaları Sayın Yavaş'ın 'Dürüstüm, doğru söylüyorum' algılarını bir anda çökertti, kendiler çökerttiler." şeklinde konuştu.

"BAŞKANIN ÇÖZMESİ LAZIM"

Ankapark projesiyle ilgili Özcan "Ankapark açıldı, çocuklar, insanlar, aileler geldi faydalandı. Akabinde de kapatıldı. Firma ile anlaşamıyorsun sen belediye başkanısın çözmen lazım. Dert çözmek değil, dert teminatı yakıp oradaki firma ile mahkemelik olup, orayı israf haline getirip burası yanlış diyorsun. Ankara'nın turizm açısından, marka açısından değerini artıran bir şey." die konuştu.

"HALK EKMEK" İDDİASI

Ankara'daki halk ekmeğin zehirli olduğunu öne süren Özcan "Üretim sıcaklık ve soğutmaları tam sağlayamadıkları için rope bakterisi denilen bir bakteri çıkıyor. Bu bakteri ekmeğin içinde gözle görülen bir şey ki zaten vatandaşlardan da şikâyet geldi. Aynı zamanda içerideki personeller de rahatsız oldu." dedi.