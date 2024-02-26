24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan açıklamalarda bulunarak, ''ABB içerisinde ikna odaları kurdular, personele zulüm ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın milli bir duruşunu beğendikleri için Keçiören'de çalışan personel kardeşimi Evren'e göndermeye kalktılar.'' ifadelerine yer verdi.

"ABB içerisinde ikna odaları kurdular, personele zulüm ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın milli bir duruşunu beğendikleri için Keçiören'de çalışan personel kardeşimi Evren'e göndermeye kalktılar"

''Mansur Bey'e hep dedik ki; 'Gelin Ankara'yı 2 saat tartışalım. Ben AK Parti'nin meclisteki grubunun grup başkanıyım aynı zamanında. Mukabiliyet açısından da sıkıntı yok. Çünkü o parlamentoda yerel parlamentoda ki meclis çoğunluğu bizde. O mecliste grubumuz var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki grup başkanı aynı zamanda il başkanıdır.

Bizler de AK Parti grubumuzun grup başkanıyız. Şimdi siz meclisi yok sayıyorsunuz. Bir proje yapacaksınız destek istiyorsunuz, dayatmaya getiriyorsunuz. Düşünün EYT dediler. 'EYT'lilere biz çözeceğiz, ek dersli öğretmenleri biz çözeceğiz.'dediler. Ne oldu? Ek ders öğretmenler çözüldü mü? EYT'yle alakalı biz hükümet olarak çıkarttık, Kaç ay boyunca 500 tane EYT'linin tazminatını ödeyemedi. Esnafa ve EYT'liye mobing yaptı. 'Gidin AK Parti grubuyla görüşün kredi istiyorum ben' diyerek bizlerin üzerine saldırtmaya çalıştı. Yaptıklar o kadar yanlış ki. CHP, Ankara Belediyesi'nin içerisinde ikna odaları kurdu, personele zulüm ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın milli bir duruşunu beğendikleri için Keçiören'de çalışan personel kardeşimi Evren'e göndermeye kalktılar. Biz bunları söylüyoruz ve diyoruz ki 'Bak sen de Ankaralısın, biz de Ankaralıyız. Bizler de o meclisin grup başkanıyız, gel oturalım, konuşalım, istişare edelim. Cumhurbaşkanımız sanki Belediye Başkanı olduğu zaman meclis kendi çoğunluğunda mıydı? Hayır, aksine çok daha muhalif yapı vardı. Melih bey, Ankara'da Belediye Başkanı ilk olduğu zaman kendi grubuyla mıydı? Hayır. CHP'ye de gittiler, oturdular dediler ki, 'Ben bunu yapacağım, destek istiyorum. Sizler de bu ilçelerin meclis üyelerisiniz, sizin ilçenize bunu yapacağım.' Mansur bey gelseydi bütün grupları gezseydi. CHP'yi saymadı ki adam. Kendi partisini saymadı, Çünkü vatandaşla işi yok, vatandaşların seçilen temsilcileri ile de işi yok.''

"Sayın Yavaş geçen tweet atmış. Bu yaz Ankara'da TEKNOFEST vardı ve KAAN oradaydı. ABB, gençlere ücretsiz otobüs vermedi. Vermediği gibi Yavaş da gelmedi. Gelmediği gibi de KAAN'la ilgili daha yeni tweet atıyor"

''Seçimden önce 'İHA'ları, SİHA'ları göremeyeceksiniz, TCG Anadolu Gemisi'ni İzmir'den göndereceğiz' diyorlardı. Baktılar vatandaştan tepki geliyor hemen değiştirdiler. Mansur Yavaş Bey bile 'TCG Anadolu Gemisi'ni İzmir'de duymayacaksınız' diyenlerdendi. Sayın Yavaş geçen tweet atmış. Bu yaz Ankara'da TEKNOFEST vardı ve KAAN oradaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlere ücretsiz otobüs vermedi. Vermediği gibi Yavaş da gelmedi. Gelmediği gibi de KAAN'la ilgili daha yeni tweet atıyor. KAAN'ın seçimden önce tanıtımı yapıldı oraya da gelmedi. KAAN başka bir ilde yapılmıyor. Ankara'da yapılıyor. O şehrin belediye başkanısın TUSAŞ'a, Kahramankazan'a uğrasana. Kahramankazan savunma sanayiimizin merkez üssü. Seçim geldi ya tweetler atılıyor.''

"(CHP Mamak adayının Irak Türkmen'i çocuklara yönelik skandal sözleri) CHP değişmez, CHP aynı CHP'dir. Mamak adayını şiddetle kınıyoruz, adaylıktan çekilsin. Misak-ı Milli haritasına baksalar, o Türkmen çocuğa 'sen buradan git' diyemezler. CHP, tarihinde her zaman böyle yapmıştır. Raydan iyice çıktılar."

''CHP'nin değişmediği zaten kongrelerinden belli. Önceki de Selahattin Demirtaş'a selam çakıyordu, Kandil'e selam çakıyordu yenisi de aynı şekilde selam çakıyor. CHP değişmez. Mamak'taki CHP'nin adayını şiddetle kınıyoruz. Kendisi özür dilemiş. Adaylıktan çekilsin o zaman. Çünkü başkent burası başkent sadece Türkiye'nin başkenti değil, orası son kale İstiklal Savaşı'nda da orası son kale olarak savunuldu. İstiklal Savaşı'nın karargahının olduğu bir yeri sadece oralar değil Türkmen kardeşlerimizde savundu. Hani ne oldu bize? O coğrafya bizim coğrafyamız. 15 Temmuz'da sadece Türkiye' de değil bütün o gönül coğrafyamız, tarihimizdeki kardeşler topluluğumuzda sahip çıktı. Ecdadımızın hüküm sürdüğü zamanlardan gelen kardeşliğimiz var. Biz aynı dine mensubuz, geçmişten ve aynı coğrafyadan geliyoruz. Bizim sınırımızı çizmişler. Çanakkale Savaşı'nda birlikte mücadele ettiğimiz kardeşlerimize yan gözle bakar olmuşuz. Onların çocuklarına da 'Buralardan gidin , sıkıntı olur bizim başımıza bela olur' demeye başlamışız. Bu Anadolu değil. Türk milletinin bakış açısı asla olamaz. İslam'da zaten böyle bir şey yoktur. Bizim bayır bucak Türkmenlerimiz de var Irak'ta Kerküğümüz var Musulumuz var. Bunlar bizim ata toprağımız. CHP normalde Atatürk'ü savunuyor. Misak-ı Milli haritasına baksalar, o Türkmen çocuğa 'sen buradan git' diyemezler. CHP, tarihinde her zaman böyle yapmıştır. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışmışlardır. Raydan iyice çıktılar.''