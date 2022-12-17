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AK Parti, anayasa değişikliği için muhalefetin nabzını tutacak
17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00:00

AK Parti, anayasa değişikliği için muhalefetin nabzını tutacak

Kaynak: TRT Haber

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Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği için gözler Meclis'e çevrildi. AK Parti, yeni yılda muhalefetin bir kez daha nabzını tutmaya hazırlanıyor. Görüşmelerde önce partiler yetkili kurullarında konuyu müzakere edecek. Hem ziyaretlerde hem de teklifin görüşmelerinde takınılacak tutum değerlendirilecek.

Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla yeni yılın ilk günlerinde muhalefetin desteğini arayacak.

İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.

PARTİLER KURULLARDA DEĞERLENDİRECEK

Muhalefet bu süreçte 3 maddelik teklifi kendi içinde müzakere edecek. CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulunda olacak.

İyi Parti'de ise Genel İdare Kurulu toplantısında "evet" yönünde bir eğilim ön plana çıktı.

Bu tavrın önümüzdeki süreçte de korunması bekleniyor.

Anayasa değişikliği teklifinin ocak ayında komisyonda, şubatta da genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

Etiketler : ak parti başörtüsü anayasa değişikliği meclis
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