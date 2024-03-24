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Turgut Altınok: Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez
24 Mart 2024 Pazar 20:06:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 20:06:00

AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok: Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez

Kaynak: DHA/AA

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AK Parti Ankara Büyükşehir (ABB) Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" dedi.

Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde halkı sandığa davet ederek, "Yavaş'la beraber Ankara karanlığa gömüldü. Ne yapacağız 31 Mart'ta; Ankara'nın ışıklarını yakacak mıyız?" dedi. Keçiören'de var olan hizmetlerin devam etmesi gerektiğini belirten Altınok, "Keçiören'in parklarında, sokaklarında huzur olmalı. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" diye konuştu.

'HAİN SİTELERE PARA VERİYOR'

Mansur Yavaş'ın ekibinin PKK terör örgütü ile iş birliği içinde olduğunu öne süren Altınok, "Sayın Yavaş'ın basın danışmanı mıdır nedir, PKK'lı sitelere 'Altınok'un aleyhinde haber yapın' diye talimat veriyor. Bunların hepsi belli. Bir tanesini cezaevine attılar. Bunlar, PKK'lı hesaplar. Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, Cumhurbaşkanımıza, Atatürk'e söven, bayrağımıza söven hain sitelere para veriyor. PKK'lı sitelere ABB'nin parasını veriyor. Bunlar, makam için her şeyini satan insanlar. Soygun düzeni, Altınok'un karşısında. Karşımızda rant imparatorluğu var karşımızda. Altınok, soygun çetelerinin adayı değil. Soygun düzeninin korkusu şu; 'Altınok gelirse Ankara'daki soygun dönemi biter; Ankara'nın sahibi biziz' diyorlar. Yüzlerinde bir maske var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor" dedi.

AHLAKSIZCA ÇAMUR VE İFTİRA ATILIYOR'

AK Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altınok, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığı konusundaki açıklamalarını eleştirerek, "Biri babadan, anadan kalmış mal, diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Ahlaksızca hayasızca iftiralar ve yalanlarla işi bu noktaya getirdi. 25 milyon liraya oturduğu şu anki evi, hangi parayla aldı? Belediye başkanı olduktan sonra mı aldı? Onu da açıklasın" dedi.

Mansur Yavaş'ın, mal varlığı konusunda 'Takasa hazır mısınız?' diye soru yönelttiğini ifade eden Altınok, "Babamdan annemden kalan tarlaları verelim yine Londra'daki evi satın alamayız. Hazırım. Ahlaksızca ve terbiyesizce çamur ve iftira atılıyor" diye konuştu.

'KAFKASYA KÜLTÜR VE ÇERKES EVİ YAPACAĞIZ'

Altınok, Keçiören'deki ziyaretlerinin ardından Çerkes Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek üyeleriyle bir araya gelen Altınok, "Kafkasya Kültür ve Çerkes evi yapacağız' diye söz verdi. Mevcut ABB yönetiminin Ankara'ya spor salonu dahi yapmadığını ifade eden Altınok, "Gençlerimize spor salonu yapacağız. Ankara'ya çok eser ve hizmet yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 tane spor salonu yapmadı. Ankara'yı hızlı bir şekilde metro ağlarıyla da öreceğiz" dedi.

Etiketler : ANKARA AK PARTİ TURGUT ALTINOK MANSUR YAVAŞ
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